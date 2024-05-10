女星方馨以拍攝多部經典本土劇8點檔打開知名度，甜美可人的外型相當有觀眾緣，至今仍活躍於台劇。方馨近期忙著拍8點檔，但她母親節前夕突然宣布好消息，「我的二胎寶寶誕生囉！」；原來她和服飾品牌蓮明設計的服裝開賣，她說這也是「送自己的母親節禮物」。

方馨母親節前夕報喜訊。（圖／摘自方馨Instagram）

8點檔女神方馨今（10）日在臉書和Instagram宣布喜訊，她和服飾品牌聯名的商品開賣，她滿意地說，「我的二胎寶寶誕生囉」，很滿意這份送給自己的母親節禮物；原來方馨從小有一個「服裝設計師」的夢，沒想到長到這麼大了，想著想著的事情可以實現了。

而針對自己的作品，方馨透露雖然是試水溫的何做，但她在每一件商品都有她的真心，想做出每個人都適合穿的衣服；據悉，方馨聯名的商品有大學T、長褲和短袖寬褲套裝，她自己也當最佳代言人穿上衣服展示，最後方馨也有感而發地說，「夢想實現」、「圓夢」、「獨一無二」。

其實方馨與前夫有一個女兒芊芊，身為一名母親的她，日前也被問及如何過母親節，她僅低調表示，要和先生Michael陪婆婆過節。