自己親手製作的芝麻榨成油，長輩們開心極了。（羅琦文攝）

屏東科技大學永續健康照護中心與屏東縣衛生局合作辦理「世代共融‧青銀共學」活動，10日上午來自屏東縣古樓、南和、吾拉魯滋文健站近40位長輩，在屏科大食品系10位志工學生帶領下，手工製作芝麻油，長輩一邊翻炒芝麻一邊唱歌跳舞，當芝麻榨成油的時候，長輩們開懷大笑說：「我有投入感情的！」

活動由屏科大校長張金龍與屏東縣衛生局長張秀君共同揭開序幕，由食品科學系助理教授曾國展教學，長輩們分成5組進行，看似簡單的翻炒芝麻、榨油、裝瓶等過程，做起來卻不容易。曾國展說，要訣在於翻炒時要低溫小火、一定要炒得夠乾，而且翻炒均勻，結果有不少長輩們榨出來的油都比較混濁，榨後的芝麻渣無法成形，這代表炒得不夠乾。

第2組在炒芝麻的時候，吾拉魯滋的魏菊花阿嬤在一旁吟唱古謠跳舞，結果在5組之中榨得最成功。魏菊花開心地說，很高興可以來參加青銀共學活動，她們的作品最成功，因為在炒芝麻的時候有投入感情，一邊炒一邊唱歌跳舞。

青銀互動的氣氛歡樂又熱鬧，從一開始太白芝麻油課程說明，到油品的安全性選擇等專業知識教學，最後前往屏科大第二餐廳用餐，由營養師現場說明銀髮族的食療健康與食物營養價值選擇，最後在取用的餐點中，加入自己製作的芝麻油共同品嘗，讓長輩們透過這次活動，更加了解飲食健康與營養攝取的知識。

屏科大校長張金龍表示，屏科大非常重視大學社會責任，並從各面向著手推動，這次透過屏科大的農業專長特色，讓長者與學生合作製作麻油、園藝盆栽等，不僅是一個學習的機會，更是一個拉近世代距離的管道，讓長輩能感受到學生的關懷與活力，也能讓學生體會到長者的智慧與經驗，可以見證不同世代間的連結與溝通，也是大學對世代共融的承諾和實踐，並為高齡友善環境奠定堅實的基礎。

屏東縣政府衛生局長張秀君也提到，隨著屏東進入了超高齡社會，看到世代的共榮是難得的機會，感謝屏科大提供許多專業的資源與優質的校園環境，讓青年學子與長輩們一起進行合作與互動，歡迎今天各位長輩與師長朋友們的蒞臨，未來縣府將繼續推動青銀共學的活動，讓世代共榮持續下續。

屏科大與衛生局共同舉辦的青銀共學活動共計兩場，分別為今日的食品科學系「芝麻油DIY」，下一場將在16日，由農園生產系協辦「園藝綠療」。

屏科大表示，2024年屏東老年人口比例達20.36％，已邁入超高齡社會，銀髮族延緩老化與健康促進的需求增加，屏科大積極推動高齡友善共好與關注原鄉長照等，期待透過樂齡長者與大學生在活動中互動建立青銀共學的理念，讓大學校園成為社區的延伸，營造親老及敬老的環境，並提供學校的設施和資源，建立與在地社區的連結，達到與地方共好的永續發展目標。