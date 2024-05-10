國防部長邱國正頒贈軍人之友社榮譽理事長李棟樑二等寶鼎勳章。（軍聞社提供）

國防部長邱國正今日頒贈軍友社榮譽理事長李棟樑「二等寶鼎勳章」，感謝他長期以來支持國軍、愛護官兵及眷屬，並代表三軍官兵向李棟樑致上最崇高的敬意。典禮結束後，李棟樑也舉辦「向國軍致敬餐會」，對國軍官兵捍衛國家安全的辛勤付出，表達誠摯謝意。

邱國正表示，李棟樑秉持著「惜福、感恩、知足」的精神回饋社會，投身公益。在擔任軍友社理事長期間，他踐行「走到、握到、關懷到」的服務精神，積極參與敬軍活動，總計超過1664場次。自前年5月卸任理事長後仍然推動敬軍慰問工作，並為各級部隊官兵提供支持。目前已參與238場敬軍活動，累計場次達到1902場，儼然成為國軍最堅實的後盾。

邱國正指出，李棟樑視照顧官兵為終身責任，在節假日時，他不辭辛勞親赴偏遠部隊慰問官兵；當官兵發生戰傷或意外時，更親自關懷慰問，上個月的花蓮地震中更以個人名義捐贈國防部及花蓮縣政府善款，並提供物資，展現他敬軍愛民的善心義行。

李棟樑致詞時表示，自103年加入軍友社以來，對國軍官兵的付出與奉獻表示深深的敬意與感謝；他特別提到國軍在國內發生重大災害時，如高雄氣爆、花蓮震災、八仙塵暴、台南震災等事件中的迅速響應和救援努力。他讚賞官兵們不畏艱險、任勞任怨的救災精神，為國家默默犧牲與付出。

贈勳典禮結束後，李棟樑舉辦「向國軍致敬餐會」，與國軍重要幹部及官兵代表共進午餐，再次代表社會各界向國軍官兵捍衛國家安全的辛勤付出，表達誠摯謝意。

包括參謀總長梅家樹上將、國防部副部長徐衍璞、柏鴻輝，陸海空軍司令、及國防大學校長劉志斌等國軍重要幹部均參加贈勳典禮與餐會。