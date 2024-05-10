國民黨團提案修正《立法院職權行使法》，內容涉及總統赴立院國情報告應「即問即答」，最快17日立法院會表決三讀。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今天下午受訪說，如果在野黨如同協商所說，可以接受總統報告，用比較統問統答的方式，藍白應重新思考，5月17日是否有要表決《立法院職權行使法》的必要，是否願意重新審視自己的版本條文有違憲之虞，如果撤回重新思量也是雙贏。

吳思瑤指出，包括吳思瑤及總召柯建銘，立院院會大體發言清楚釋放訊息，兩件事情同時進行，同步邀請總統赴立院國民報告，另一件是藍白版本《立法院職權行使法》即將在院會表決，如果藍白強行要通過，就可望通過違反憲法即問即答的版本。

吳思瑤表示，協商時花了蠻多時間在溝通此部分，在野黨說願意不設前提，開放協調，如果在5月17日通過新法，請問要適用哪一個？不要產生憲政適用的扞格。

吳思瑤認為，如果在野黨如同協商所說，可以接受總統報告，用比較統問統答的方式，也代表他們是同意拒絕也不再要求進行即問即答方式，依照同樣邏輯，在野黨立委也應當理解與接受，即問即答這個憲法授權的方式，應該重新檢視藍白推出的法案是否合宜。

吳思瑤說，她有清楚提出這樣的呼籲，希望在野黨立委，如同他們所說的釋出善意、尊重總統，進行國情報告，可以重新思考，5月17日是否有要表決《立法院職權行使法》的必要，是否願意重新審視自己的版本條文有違憲之虞，如果撤回重新思量，這也是雙贏，立法院應當做合憲的修法。

吳思瑤呼籲，這樣才邏輯一貫，如果堅持修法正確無誤，在協調時又可以讓步，不是很有扞格嗎？

對於藍白再磋商時表達的態度，吳思瑤表示，國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌，對於5月17日要表決的法案，比較語帶保留，沒有做出承諾要檢視條文或撤回條文，確實沒有表達出具體的立場。

吳思瑤說，但是柯建銘與她自己在磋商過程不斷釋放，為了要建立起正向憲政慣例，不慣是首例、實體進行、即將上路的修法，都應當合乎憲法，要一併思考、邏輯一致、做法一致，因為憲法精神、權力分立的概念就是一套。