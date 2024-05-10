感念母親的辛勞，高雄市社會局長期推動懷孕婦女的多元友善服務，自102年全國首創坐月子到宅服務以來，迄今11年已照顧上萬名產婦及新生兒；還率先全國普發孕婦產檢交通乘車券，自113年起加碼延長使用期限至寶寶出生6個月，媽媽產檢與寶寶打疫苗均可搭計程車使用，福利雙享貼心照顧孕媽咪，亦是最好的母親節禮物。

高雄自102年全國首創坐月子到宅服務以來，迄今11年已照顧上萬名產婦及新生（圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄市社會局局長謝琍琍表示，母親節即將到來，感謝媽媽們的偉大與辛勞，鼓勵媽媽們能多加運用社會局坐月子到宅服務媒合平台，由優質溫暖的服務員提供婦嬰照顧、烹煮客製化月子餐、簡易家務等服務；高雄孕媽咪生育第1、2、3胎分別有120、160及240小時坐月子到宅福利的補助（價值分別為3、4、6萬元），經濟弱勢家庭可併領生育津貼與坐月子到宅服務，並可選擇服務折抵現金，加倍支持弱勢家庭育兒。

率先全國普發孕婦產檢交通乘車券，自113年起加碼延長使用期限至寶寶出生6個月（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局指出，高市府團隊跨局處合作提供孕媽咪貼心服務，衛生局及市立中醫醫院也結盟合作「中醫祝好孕，健康坐月子」，讓產婦享有3次免掛號費，由中醫師親自問診調配坐月子藥膳，在家健康坐月子；也結合50家醫療院所發放孕婦產檢乘車券，設籍本市孕婦及與本市市民結婚登記之新住民孕婦皆可核發28張乘車券，每張面額180元，價值共5,040元，孕婦回診或寶寶打疫苗皆可使用。從懷孕、生產到育兒等不同生命階段，社會局是育兒家庭的堅強後盾，帶給媽咪們完整家庭支持服務，更多貼心婦女服務請上社會局網站查詢。(https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=1&b_id=3)。