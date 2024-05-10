中央氣象署首次針對地磁擾動發布「磁暴特報」，因太陽表面活躍區8日發生太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質，方向「朝地球而來」，預估11日凌晨將通過近地太空環境。中央氣象署表示，可能將對GPS衛星定位訊號、越洋衛星電視訊號、漁業氣象廣播、太空飛行器及國家衛星造成影響，持續24小時，民眾常用的手機、藍牙、無線網路等則不受影響。

中央氣象署大氣觀測組台北天文氣象站技正蔡禹明說明，8日上午觀測發現，太陽盤面中央有一大群黑子群，美國定為編號3664號，數量達到73顆，對比地球尺寸，達到10多個地球半徑寬度，且磁場結構相當複雜，依過去經驗會發生多起太陽閃焰及日冕物質拋射。依NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估將造成地磁擾動，美國預測強度將達強烈磁暴等級。

蔡禹明表示，地磁擾動預估將影響太空飛行器操作系統，以及國家衛星福爾摩沙5號和7號，和去年上升的獵風者衛星，可能導致表面導電追蹤問題，故飛行器的姿態、高度需注意調整，且因大氣層增溫，阻力增加，衛星高度降低會受到更大的大氣阻力，可能造成衛星燃燒，因此衛星軌道部分要注意。

另「極光活動」也可能因此發生在較低緯度地區，目前5月上旬，北半球部分地區進入很長的白晝，夜晚較短，對於南半球民眾來說，可在較低緯度處觀賞到極光。

蔡禹明說，地磁擾動會產生地磁感應電流，對地表上的管線電路造成作用，還有對高頻無線電通訊造成干擾，對比較高緯度國家有明顯影響。至於民眾關心平常使用的手機訊號、藍牙耳機和無線網路等，是否受影響？他說，其實不會，這些波段不在太空風暴會影響到地球的波段，大家不用擔心。

蔡禹明提到，這次日冕物質拋射事件，對著地球方向過來，對地球附近近地環境造成影響，會影響高頻無線電通訊，例如氣象署的「漁業氣象廣播」，受到磁場擾動期間，收聽時可能訊號干擾或中斷，「越洋衛星電視訊號」及「GPS衛星定位訊號」也會受影響，因黑子面積大，不停釋放太陽閃焰與電漿粒子，預計影響地表24小時。

蔡禹明也說，歷史上較有名的磁暴事件最有名是1859年的卡靈頓事件，其他重大事件還有1989年的魁北克事件、2003年的萬聖節磁暴持續60小時，另2017年也有太陽閃焰，影響高頻無線通訊達8小時，這次持續24小時不算非常久。