李政宰首度出演的星際大戰影集《侍者》正式進入最後上線倒數！全新星戰影集《侍者》繼日前釋出全新官方預告後，今日再度公開李政宰的幕後訪談，分享首次加入星戰宇宙的感想，「我仍不敢相信我能成為星際大戰的一份子，我還記得小時候第一次在大銀幕上看星際大戰時那份敬畏的心情」劇中刺激緊張的武打戲更是《侍者》備受期待的亮點之一！

身經百戰的影帝說，雖然自己過去曾為了拍戲經歷過許多劍術格鬥訓練，「但我很快發現使用光劍的技巧是完全不同的挑戰」不過李政宰近年持續為觀眾帶來《魷魚遊戲》、《與神同行》等膾炙人口的作品，相信此次也能完美消化全新角色，更讓粉絲們相當期待李政宰將為星戰宇宙帶來的全新火花。

李政宰此次在《侍者》中飾演名為「梭爾」的絕地武士，在本該和平的時代，針對一系列的犯罪事件展開調查，並一步步走向「沒有人能逃離真相」的命運及衝擊。李政宰的加盟演出，也讓許多本沒看過星戰系列作品的觀眾對這部驚悚懸疑影集躍躍欲試，而李政宰的加入並非意外，曾打造暗黑喜劇《俄羅斯娃娃：派對迴旋》、並於《侍者》擔任導演的萊絲麗海德蘭就透露，「我在撰寫梭爾大師這個角色時，適逢《魷魚遊戲》推出，我心想『就是他了！』」，並表示對李政宰能駕輕就熟的完美演繹不同情緒與情境感到相當驚訝，大讚能將演技磨練的如此爐火純青的演員根本屈指可數。

此外，與李政宰對戲的《飢餓遊戲》女星阿曼德拉斯坦伯格也對其讚譽有加，「李政宰在這個角色中閃閃發亮，他在戰鬥時看起來棒透了，就像在跳舞一樣」同時也化身小迷妹對李政宰喊話，「李政宰是個很酷的絕地！」

星際大戰最新驚悚外傳影集《侍者》故事背景設定在《星際大戰首部曲：威脅潛伏》 100 年前，一個充滿陰暗秘密與新興黑暗勢力的世界中，一名前絕地學徒與她的絕地大師重聚，調查一系列罪行，但他們面對的勢力比他們預想的更加險惡。《侍者》的卡司陣容網羅《魷魚遊戲》韓星李政宰、《飢餓遊戲》女星阿曼德拉斯坦伯格、《良善之地》男星曼尼賈辛托、《羅根》女星達芙妮金、《駭客任務》女星凱莉安摩絲等，首兩集將於 6 月 5 日於Disney＋ 正式上線。