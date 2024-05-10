近日台灣許多媒體均引述了《全球財經》（Global Finance）雜誌發表的一項數據，2024年前100個最富有國家與地區，台灣排名第14，超越其他亞洲地區，如第15名香港、第30名南韓、第36名日本。國際政治觀察家方恩格律師驚訝表示，原來台灣這麼有錢，那還需要美國軍援嗎？

最近《全球財經》（Global Finance）雜誌發表了一項數據，他們根據人均國內生產毛額（GDP）、購買力平價（PPP）、該國的通膨狀況、社會福利取得難易度、醫療保健的品質與能源、食品取得價格等綜合指標，列出2024年前100個最富有國家與地區。

《全球財經》指出，前5名分別是，第1名盧森堡、第2名澳門特別行政區、第3名愛爾蘭、第4名新加坡，以及第5名卡達。令人驚訝的是，台灣排名第14，超越其他亞洲地區，如第15名香港、第30名南韓、第36名日本。

前10名排行分別為：1盧森堡、2澳門特別行政區、3愛爾蘭、4新加坡、卡達、6阿拉伯聯合大公國、7瑞士、8聖馬利諾、9美國、10挪威、11蓋亞那、12丹麥、13汶萊、14台灣、15香港、16荷蘭、17冰島、18沙烏地阿拉伯、19奧地利、20瑞典。

國際政治觀察家方恩格律師。 （方恩格提供）

文章也提到，從長遠來看，要加入這行列不僅要富有，而且還要注重平等 。太多的經濟不平等會抑制所有人的成長，政治不穩定的可能性更大，醫療成本和死亡率更高，而犯罪率和腐敗率也更高。

對此，長期在台灣觀察政經情勢的國際政治觀察家方恩格律師驚訝表示，他也同意，原來台灣這麼有錢。他很想問，這麽有錢的國家還需要美國軍援嗎？