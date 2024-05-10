台北天文館觀測發現，原先各自獨立的兩個太陽黑子群AR 3664與AR 3668，已經逐漸接近並形成一個直徑超過20萬公里的巨大太陽黑子活動區域，其面積超過36億平方公里，足可容下29個地球；天文館提醒，這群黑子的規模已達到肉眼可見程度，可把握10日、11日兩天觀賞，但必須使用專門觀察太陽的「日食眼鏡」或以特別設備透過投影法等，才能短暫地安全觀賞。

天文館解釋，黑子群規模與太陽活躍程度有密切關聯，巨大的黑子群通常會伴隨爆發強烈的太陽閃焰並拋出大量帶電粒子，而AR 3664黑子群在昨（9）日傍晚即發生了規模X2.2級的閃焰（X為最強烈等級），其所噴發的物質預計於周末後到達地球，並引起中度地磁風暴，可能對高緯度地區的電力和通訊系統造成干擾，對台灣則較無影響。

天文館表示，原先各自獨立的兩個太陽黑子群AR 3664與AR 3668，已經逐漸接近並形成一個直徑超過20萬公里的巨大太陽黑子活動區域，其面積超過36億平方公里，堪比造成史上最大太陽風暴，著名的1859年卡靈頓黑子群（Carrington Event），AR 3664也成為數十年來最大的黑子群之一。

天文館指出，目前AR 3664黑子群已逐漸轉向太陽邊緣，若想目睹這群難得一見的壯觀巨大黑子群，需把握10日、11日這兩天；台北天文館於開館日的早上10至12時以及下午2至4時均免費開放天文觀測室，提供民眾透過專業望遠鏡以安全的方式清晰觀察太陽細節，歡迎參觀。