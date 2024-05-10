致用高中董事長陳本源（左8）與校長鄒紹騰（左10）與致用高中老師及12名學生的「媽媽貴賓」合影，現場氣氛感動又溫馨。（致用高中提供／張妍溱台中傳真）

提前慶祝母親節，台中市大甲區私立致用高級中學，10日在校內禮堂舉行一場溫馨特別的慶祝活動，邀請12位學生的母親作為嘉賓，學生當場為母親們洗腳，儀式象徵尊敬與服務的精神，現場氣氛推向高潮，不僅現場媽媽們充滿歡笑，也讓學生表達對母親的敬愛與感謝。

慶祝活動在學校大禮堂隆重舉行，精彩的啦啦舞表演和魔術秀揭開序幕，隨後12名學生當場為自己的媽媽洗腳，讓「媽媽貴賓」感到無限的驚喜與感動。

校方指出，活動中美術老師鄭以敬規畫一堂，「母親節的美術課」課程，無論是學生或教職員，都可以在創作的過程中思考一件事，究竟自己有多了解自己的媽媽？藉由美術課給參與師生寶貴的機會，來自深層、仔細的回想自己與母親的關係。

致用高中董事長陳本源與校長鄒紹騰在活動中分別發表感性致詞，強調了母愛的偉大與學生的表現孝心的重要性。此外，活動中播放的母親節感人影片及教師楊筑鈞朗讀的《母愛的光輝》文稿，更讓現場母親們感動落淚，氣氛相當溫馨。

致用高中校長鄒紹騰說，慶祝母親節不僅是表達對母親的感恩，也是對學校學生重要的情感教育。透過親身參與和親眼見證，他希望每一位學生都能深刻理解家庭的重要性以及尊重、愛護長輩的中華美德。

活動接近尾聲，家長會發放1800個蛋糕給同學們帶回家獻給媽媽，表達致用高中對母親最高的敬意，在全體參與者的熱烈掌聲中圓滿結束，來參加活動的媽媽們對學校提供這樣有意義的活動表達由衷的感謝，與會的來賓及教職員均表示，這真是一個難忘的母親節。