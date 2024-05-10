南投縣議員關心鳥嘴潭人工湖供水問題，認為鳥嘴潭開發5年來將汙染留在草屯鎮，取用烏溪溪水蓄水，主要支應彰化的民生用水，實在不公平，要求經濟部水利署先確保草屯鎮自來水供應充足，並比照台電公司的回饋制度回饋地方；水利署說，鳥嘴潭成南投遊憩新亮點，也解決草屯假日水壓不足問題。

行政院在南投縣烏溪畔草屯段興建鳥嘴潭人工湖，6座人工湖總蓄水量約1450萬噸，每日最大供水量25萬噸，其中5座已蓄水運作，5月起每日供水量從9萬噸提升至14萬噸。南投縣議會定期會10日舉行第3審查會，南投縣議長何勝豐、議員吳棋楠及陳淑惠等人認為，南投偏鄉有很多地方沒自來水，鳥嘴潭卻供應外縣市用水，十分諷刺，盼經濟部水利署能回饋地方。

何勝豐說，鳥嘴潭施工5年多來，地表擾動製造的空汙，讓草屯鎮整日籠罩在灰塵中，砂石車及重機具進出也衝擊當地交通，若全部完工啟用，每日將供應彰化縣21萬噸民生用水，草屯地區只有4萬噸，現在草屯下坪林等地區都沒有自來水，要申請興建簡易自來水，草屯鎮的水自己都不夠用，要卻供應給外縣市，縣府卻不能要求，實在說不過去。

何勝豐要求縣府向中央爭取，務必先確保草屯鎮的民生供水充足，並在鳥嘴潭人工湖正式運作後，應在湖區旅遊觀光收益等各方面加強回饋，否則日後人工湖相關工程，縣府不需配合。

吳棋楠也附和，認為南投縣的水資源嘉惠鄰近縣市，建議縣府向中央爭取，讓經濟部水利署比照台電公司的回饋制度，是不是依供水量比例等方式，提撥一定金額回饋南投縣。

對此水利署中部水資源局表示，目前鳥嘴潭進行綠美化工程，營造優質湖畔風光，成為南投遊憩新亮點，促進觀光，台灣自來水公司配合鳥嘴潭人工湖新建草屯淨水場，每日出水5萬噸，可取代地下水，開始以鳥嘴潭水源供應草屯地區，搭配其他供水設施改善，可解決過去假日水壓不足問題。