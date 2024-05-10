提到助眠營養素，很多人都會想到色胺酸（Tryptophan）。對此，功能醫學醫師歐瀚文指出，色胺酸為人體合成血清素和褪黑激素的前驅物，補充足夠確實可能有助於提高睡眠品質，但要注意的是，當身體發炎時會干擾色胺酸代謝，此時補充更多的色胺酸，反而會造成反效果。

醫師歐瀚文於個人粉專發文提到，近來地震頻繁，讓許多人精神緊繃，在診間就經常被問到，「是否能透過補充色胺酸來改善頭暈和睡眠問題？」他說明，色胺酸是合成血清素和褪黑激素的前驅物，與情緒穩定、對抗焦慮及睡眠調節有關，但當身體處於發炎狀態時，就不適合補充更多的色胺酸。

歐瀚文進一步說明，雖許多研究指出，補充足夠的色胺酸可能有助於改善睡眠品質，減少入睡困難和睡眠中斷的情況，提高整體睡眠表現。然而，當身體發炎時會干擾色胺酸代謝，使其走向犬尿酸代謝途徑（Kynurenine pathway），導致色胺酸無法充分轉化為血清素和褪黑激素，使色胺酸代謝走往另個分支，從而影響睡眠質量，並使人感到更焦慮。此時若補充更多的色胺酸，反而會造成反效果。

歐瀚文強調，睡眠不好是一個複雜的結果，包含心理及生理層面，因此，應全方面評估了解是否有干擾大腦代謝的因素，而非寄望單純吃個色胺酸就可幫助好睡。

另外，「吃不好」可能會影響睡眠，歐瀚文並針對以下4種不同類型的睡眠問題，列出各自可能缺乏的營養素，以供民眾參考：

●半夜睡醒到天亮型：可能缺乏維生素B1、葉酸、磷、鎂、鐵、鋅、硒。

●整晚睡睡醒醒型：可能缺乏維生素D、茄紅素。

●躺著難以入睡型：可能缺乏α-胡蘿蔔素、硒、鈣。

●永遠都睡不飽型：可能缺乏鈣、維生素C。