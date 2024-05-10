台泥表示，主要是營收的多元、韌性及成長性，因此帶動台泥在全球綠色規模化時代的競爭力。

4月雖然受到花蓮強震影響，位於震央的台泥花蓮和平廠停產將近一個月，和平電力發電機組也受到影響，加上大陸整體水泥市場低迷；不過在完成交割併入台泥的土耳其、及葡萄牙低碳水泥事業貢獻，加上台泥近年在綠能產業的投資，今年也都陸續開始貢獻，4月營收因此有成長。