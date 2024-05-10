通膨怪獸吃掉薪資漲幅！主計總處10日公布最新工業及服務業全體受僱員工薪資調查，結果顯示 1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬6030元，較上年同期增加2.25％，總薪資亦增3.24％；不過，考量Q1的消費者物價指數(CPI)為2.34％，將物價因素考量後，實質經常性薪資年減0.09％，第1季實質經常性薪資連續3年負成長。
新冠疫情爆發、俄烏戰爭等影響，全球皆面臨糧食、原物料上漲的壓力；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，近年來基本工資都有調升、企業也跟著調薪，經常性薪資持續成長，不過，物價顯然仍偏高，導致實質經常性薪資呈負成長。
根據統計，今年第1季實質經常性薪資呈負成長，年減0.09％，且連續3年負成長，若往前推2年，111年、112年第1季實質經常性薪資分別為負0.13％、負0.40％，不過，今年實質總薪資平均年增0.88％。
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