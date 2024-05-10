屏東洋蔥今年與中部產季重疊，在眾多企業認購下，希望能達到80萬公斤，並將部分捐贈給社區關懷中心及學校。（羅琦文攝）

洋蔥可製成多種食品及加工品。（羅琦文攝）

屏東洋蔥占全台近3成，今年產季與中部洋蔥重疊，屏東縣政府10日下午舉行「企業公益認購力挺屏東洋蔥」記者會，縣長周春米表示，企業認購數量至今已迅速突破50萬公斤，今年可望達到80萬公斤目標，將捐贈部分企業認購的洋蔥，分送給屏東328處社區照顧關懷據點，結合企業認購邀請民眾一起吃洋蔥挺蔥農。

周春米表示，屏東洋蔥產期每年約在3至5月，今年種植面積約達420公頃，主要生產鄉鎮為恆春、車城、枋山等地，年產量約1萬1670公噸，佔全台近3成，是國產洋蔥主產地，屏東洋蔥因其地理位置特殊，加上屏東獨有的落山風強力吹拂，讓每一顆洋蔥個個碩大飽滿、多汁可口，品嚐起來特別甘美且不辛辣，深受消費者喜愛。

「採購好吃、便宜的落山風洋蔥，現在正當時」，周春米說，自己是洋蔥愛好者，每次有機會煮飯都會使用洋蔥入菜，今年氣候穩定，屏東洋蔥的品質更是良好，單位面積產量也提高，在立委徐富癸大力奔走及眾多企業踴躍參與支持下，特別感謝多間企業單位及民間團體用行動力挺屏東蔥農，也能將好品質的洋蔥捐贈給弱勢團體，國人能多吃高品質的國產洋蔥，大家都受益。

恆春鎮農會總幹事林順和表示，中部洋蔥主要產地在雲林、彰化及嘉義，一般在1至2月之間，但因去年小犬颱風影響，蔥農只好重種，結果產期延後到與屏東重疊，屏東洋蔥的推廣活動需要長期的努力，期待能夠與更多的企業和消費者建立合作關係，農會將繼續致力於提升屏東洋蔥的品質，並確保每一顆洋蔥都能夠達到最高的標準。

周春米與產地農會、認購企業代表，一同宣布將持續衝高企業認購屏東洋蔥數量，共同迎向「80萬公斤」的認購里程碑，提升屏東洋蔥的知名度，確保這一季的屏東洋蔥能夠達到銷售目標。