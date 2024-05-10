金門縣沙美萬安堂主委張雲盛細說著3頂神輦豐富的歷史內涵與典故。(于家麒攝)

萬安堂捐出的3頂神輦分別為清末民初時期保生大帝的「竹轎」(中)、1972年木雕的保生大帝吳真人神轎(右)，以及1980年木雕的哪吒三太子神輦。(于家麒攝)

金門縣沙美萬安堂為傳承宗教文化，今(10)日將廟中珍藏的3頂神輦捐贈給金門文化園區，作為日後陳列展示與文史教學之用。廟方表示，古轎置於萬安堂只有少數人看見，等同孤芳自賞，因此萌生捐贈予文化園區典藏之想法。縣長陳福海感謝萬安堂讓金門的歷史文化更加璀璨，也讓金門的後代子孫能夠繼承和發揚這份寶貴的文化遺產。

據了解，香火鼎盛的沙美萬安堂承載著豐富的歷史內涵和民俗信仰。從元朝開始迄今，萬安堂一直是金門島民心中的信仰聖地，三尊保生大帝的神靈庇佑著全島的百姓，帶來身心的健康與安寧。

萬安堂管委會主委張雲盛表示，今日捐贈予文化園區的3頂珍藏神輦雖雕工精美，但若常置於廟中，只有少數人看見，等同孤芳自賞，而且3頂神輦伴隨廟宇慶典與常民生活密不可分，也代表著神轎的歷史演進。金門文化園區是沙美的好鄰居，且肩負典藏金門人文歷史的工作，寺廟、慶典也是金門文化歷史的一環，因此萌生捐贈予文化園區典藏之想法，故經擲筊請示保生大帝獲聖杯後進行捐贈儀式。

張雲盛說明，捐出的3座神輦其一為清末民初時期保生大帝的「竹轎」，轎上刻有「萬安堂」，正確年代不詳，為保生大帝孫真人神轎；其二是1972年木雕的保生大帝吳真人神轎；其三則是1980年木雕的哪吒三太子神輦，轎上刻有「萬安堂五營將」、「上天下地」、「萬軍主帥哪吒三太子」等文字。

代表接受贈輦儀式的金門縣長陳福海表示，今天文化園區收到了萬安堂捐贈的3頂輦轎，也象徵收到了對金門歷史文化的一份珍貴饋贈，更是金門人民對歷史和信仰的傳承。他並感謝萬安堂和金門縣文化園區管理所的工作人員的共同努力，讓金門的歷史文化更加璀璨。

金門文化園區管理所所長盧根陣則表示，今後這3頂珍貴的神輦將置於園區館內妥善保存及陳列展示，讓更多入園參觀的民眾都能清楚認識金門獨特的宗教文化與輦轎故事，也讓金門的後代子孫能夠繼承和發揚這份寶貴的文化遺產。