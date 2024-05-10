雖邁入營業淡季，但在海外市場成長力度強勁，以及代理產品訂單成長下，健喬四月營收4.71億，月增13％、年增17％；累計前四月營收17.5億，年增長率達6％。

健喬表示，第一季母公司業主淨利高出去年同期4成以上，主要來自自身成長、策略聯盟與持續購併三大動能：包含廠端的生產規模經濟、策略聯盟產品滲透市場的毛利貢獻，以及購併帶來銷售端的綜效。

自2013年起，先後併購優良、景德、及瑞安的健喬，透過重新整合各廠區的產能和轉型，引進高度自動化的生產線，有效降低人力成本，提升產能和產量。藉由規模經濟的效應，逐年降低成本，並顯著提高毛利率，今年第一季毛利率來到44％，高於去年同期的40％。

另外，營業費用率相比2023年同期增加了一個百分點，主要因開發產品投入的研發費用增加所致，合併營業淨利在購併的銷售、行銷，通路綜效推升下仍保有成長動能。

健喬表示，為拓展營運，近年也授權引進呼吸道、心血管及泌尿領域等三大治療領域的處方原廠藥，提高在醫院及診所通路的整體藥品組合的競爭力，與自身利基藥品產生加乘效應，拉升整體銷售成長，帶來獲利增長動能。