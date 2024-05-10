7國14家國際買主參訪供貨果園。（市府提供／寶智華台南傳真）

台南市水果、加工品外銷再傳佳績！日、韓、新、馬、澳、美、加等7國14家國際買主，9日參加台南市熱帶水果及其加工品國際採購日活動，除了採購芒果、鳳梨等主力外銷果品，還擴大採購水果相關加工品，預計未來1年採購商機逾1845萬美元，較去年提升16％，突顯台灣果品及產品品質受到國際肯定，符合國際需求。

台南市政府、農業部、經濟部國際貿易局、中華民國對外貿易發展協會昨日共同在台南市舉辦熱帶水果及其加工品國際採購日，邀請日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國及加拿大等7國14家國際買主，除了採購芒果、鳳梨等主力外銷果品之外，還擴大跟國內37家果品相關加工產品供應商一對一洽談採購事宜。

台南市政府農業局農產行銷科指出，往年國際採購日多採購果品，今年市府積極推廣截切果丁、果乾、果汁等系列加工產品，受到各國際買主好評與歡迎，下訂非常熱絡，預計未來1年採購商機逾1845萬美元，較去年提升16％。

7國14家國際買主和在地供貨商直接交流溝通。（市府提供／寶智華台南傳真）

國際買主包括韓國進口批發商、新加坡農產貿易商、澳洲進口批發商、日本食品貿易商、加拿大進口商等，多家公司社長及總經理親自來台洽訪需求品項及未來長期合作的夥伴；同時希望實地到果品產地及加工廠參訪，深入了解台南農產品栽培管理、分級包裝、加工過程及環境，有助於提升採購意願。

7國14家國際買主參訪加工廠。（市府提供／寶智華台南傳真）

在地供貨商向7國14家國際買主推薦優質農特產品。（市府提供／寶智華台南傳真）

市府10日特地安排國際買主參訪芒果外銷供果園、果品包裝廠以及加工廠，並讓7國買主和農會、果品加工廠商交流溝通。海外買主團對果汁、截切果丁加工廠、果乾加工廠特別有興趣，表示這些加工品在國外餐廳能夠更方便的使用及貯存。

農業局長李建裕與對外貿易發展協會於玉井蕎麥探索館主持「臺南農業參訪交流會」，邀集14家生產果品、咖啡、胡麻、番茄、蕎麥等產品的農會及企業出席，與7國海外買主面對面交流，捉住機會推廣農漁產品。

李建裕表示，市長黃偉哲力推台南優質農漁產品不遺餘力，由農業局輔導農漁會及業者透過多元加工，開拓外銷市場，今年度已參加日本東京食品展、加拿大拓銷、新加坡國際食品展等活動，積極佈局多元國際市場，目前正緊鑼密鼓籌備韓國食品展參展、日本、紐西蘭及星馬等行銷活動，要透過臺南的農業，讓世界認識臺南。