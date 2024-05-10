台積電今（10日）公布4月營收達2360.21億元，創下歷史次高，加上股利調高到4元，消息傳出後，激勵美掛牌ADR盤前一度飆漲3.85%，暫報148美元。法人認為，對台股是一大利多，有機會挑戰前高20883點，迎520行情有望上看21000點。

無畏0403大地震，台積電4月營收衝上2360.21億元，月增20.9%，年增59.6%，僅次於去年10月2432.03億元的新高紀錄；累計前4月營收8286.65億元，較去年同期增26.2%。

法人表示，台積電4月淡季營收攀高，反映出高效能運算需求強勁，帶動3奈米及5奈米先進製程出貨暢旺。

此外，台積電董事會決議提高今年首季配息金額至4元，其普通股配息基準日訂定為2024年9月18日，除息交易日則為2024年9月12日。

在台積電營收拉高及配息增加的雙利多加持下，美掛牌ADR盤前一度飆漲3.85%，暫報148美元。

台股今（10）日上漲148.07點（或 0.72%），收在20708點，距離4月10日前高20883點僅不到200點，加上520逼近，不排除再度見到新天花板。

工商時報報導，康和證券投資總監廖繼弘表示，台股日KD值回升至80以上，整體呈偏強中期調整走勢，依前波9周KD值長時間高檔鈍化強性慣性來說，大盤整理後可望再攻20883點，但成交量未放大，暫看月線20254點至21000點間高檔震盪。