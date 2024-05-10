樂天啦啦隊女神壯壯（沈立心）近日宣布加入南韓職業足球隊啦啦隊，成為首位台灣啦啦隊外援成員，為了更融入當地文化，她也特別取了韓國藝名，對此，她日前發文透露命名過程，稱新藝名「是一個相當接地氣的名字」，也解答球衣號碼的背後秘密。

壯壯7日在社群發文表示，「壯壯的韓國藝名：짱짱（ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄤ ），其實是一個相當接地氣的名字唷」，由於原名「壯壯」在韓文不好發音，讓公司非常煩惱，為了使名字更好唸，最後想到了짱짱，不僅好發音，也能讓大家留下親切、可愛的印象，在韓文更有「讚、棒棒、最高與使人欽佩之意，也是南韓的流行語之一」。

除此之外，也有很多人好奇她背號10號的由來，壯壯則表示「10號是應援生涯中，第一個拿到的背號」，因為當時的團長都是10號，「象徵了在棒球場中9棒選手，而我們就像第10棒選手，在場上大聲加油吶喊就像是我們的使命」，因此也有10號隊友的稱號。

這次換到足球場上，她很開心球隊讓她沿用10號的背號，並稱足球場上的10號有不同意涵，「是足球隊中進攻核心的靈魂人物，10號球員不僅要參與進球，更重要的是如何串連組織突破僵局，完整的展現出足球中的團結力量大」，而她也以此作為對自己的期許，希望未來有更多年輕啦啦隊員能在國際舞台發光發熱。