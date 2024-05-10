身體發癢日常相當常見，不過很多時候其實未必是皮膚相關疾病所引起，也有很多和器官、疾病、內分泌、身心疾病等有關。大灣健全診所家醫科王威傑醫師指出各項常見可能，並分享如何止癢、該掛哪一科、治療改善時該注意的細節。

皮膚癢可能是什麼皮膚疾病？醫指可能，壓力、溫度易誘發。

蕁麻疹：

通常是接觸到過敏食物、物品引起，也可能受溫度、壓力等誘發。急性會劇癢、發熱、浮起的風疹塊，嚴重可能血管性水腫、吞嚥或呼吸困難。慢性則通常單純癢、出現劃紋現象。

異位性皮膚炎：

是一種免疫反應失調，最主要的症狀表徵在於皮膚，氣候、濕度、溫度等變化都可能誘發，可能引起在四肢關節處、臉部、頸部等搔癢，也可能引起眼睛癢、鼻子癢、氣喘等。

脂漏性皮膚炎：

通常因壓力、睡眠不足、季節交替等引發，位置常見在頭皮、臉部Ｔ字部位，也就是額頭、睫毛、鼻子附近，出現發紅、皮屑、搔癢等。

缺脂性皮膚炎：

常見因清潔不當、過度清潔所引起，使得皮膚油脂流失、保護層破壞，因此發紅、發癢，也在冬季更為常見，形成俗稱的「冬季癢」。

毛囊炎：

常見因壓力、環境潮溼等所引起，使皮膚出現紅色的丘疹、膿泡，好發在頭部及軀幹，另也可能因黴菌或細菌感染所引發。

汗皰疹：

個人體質為最主要因素，在壓力、溫度、濕度等影響下可能引發，出現小水泡、刺癢、脫皮、增厚、龜裂等情況，好發在手腳掌、指側邊，但指縫也可能發生，和香港腳相似度高，有時會同時出現。

香港腳／手：

因黴菌感染所引起，與汗皰疹相似，會出現小水泡、刺癢、脫皮、增厚、龜裂等症狀，但好發在指縫之間，不過其他部位也可能出現，通常指甲當中也會有黴菌存在，較少有機會自癒。

接觸性皮膚炎：

如其名，主要因接觸到個人會引起發炎反應物質所引起，例如毛衣、毛毛蟲、特定植物、貼布等，出現發紅、發癢、甚至劇痛等症狀。

疥瘡：

是一種名為疥蟲的寄生蟲感染所引起的皮膚疾病，在免疫力低下時容易受到感染，會在指縫、軀幹、四肢、生殖器等出現丘疹、膿泡、結節等，較少出現在臉部。

皮膚癢有時未必是皮膚疾病？醫：身體問題、身心疾病皆可能。

【器官相關】

肝膽問題：

這是內科問題當中，最常見引起搔癢的原因之一，例如肝炎或膽管阻塞所引起的黃疸，或是因為懷孕而肝內膽汁淤積等，都可能出現發癢情況。

腎臟問題：

例如慢性腎病變較後期常見的尿毒症，其中一個症狀就是可能會引起搔癢等皮膚不適，除此之外也可能合併有寡尿、貧血等症狀。

【內分泌相關】

糖尿病：

糖尿病患者常見皮膚保濕能力較差，使得皮膚容易乾癢、甚至乾裂。小腿也可能出現黑斑，和循環不佳有關。抵抗力也較差，皮膚也較容易感染黴菌，例如香港腳。

甲狀腺亢進/低下：

會伴隨體重增加／減少，以及心悸/心跳緩慢，行動上較為亢奮/感覺慵懶。皮膚症狀除了搔癢以外，毛髮也會出現較粗/較細的情況。

白血病、淋巴癌：

兩者都是屬於血液腫瘤，皮膚症狀主要因免疫功能受損所引起，使得皮膚乾癢難耐。也因免疫功能不佳，皮膚也會相對容易受到感染。

缺鐵性貧血：

因身體缺鐵所引起，也因為缺鐵影響皮膚的神經細胞，進而出現發癢的症狀。另也會出現頭暈、倦怠等貧血症狀。也常見合併出現不寧腿。

不寧腿：

患者常會感覺腳癢、如蟲在爬、動了之後不會癢的情況，缺鐵、血糖異常、多巴胺異常等皆可能是原因之一，影響神經引起發癢，確切原因還有待更多研究。除了內科以外，也常至神經科治療。

【病毒感染】

登革熱病毒：

病毒感染引起搔癢最常見的原因之一，除了被蚊子叮咬感到搔癢之外，在約第五天左右身體也可能出現紅疹，約有7成左右的患者會感覺到搔癢不適。另也會發燒、身體倦怠等。

水痘病毒：

會引起多數人年幼時曾發生過的水痘，身體各處會出現水泡並且發癢，另也會出現發燒、倦怠、疼痛等症狀。康復但病毒未清除時，病毒會潛藏於神經結，待免疫力低下時以帶狀皰疹（皮蛇）發作，症狀多以神經劇痛呈現。

HIV病毒：

也稱愛滋病病毒，主要透過血液、性行為等途徑傳染，症狀可包括高燒、疲憊、痠痛、腹瀉等，或是類似感冒症狀，也可能出現搔癢情況。

【自體免疫疾病】

例如皮肌炎、多發性硬化症、紅斑性狼瘡等，這些也都可能引起皮膚癢。皮肌炎和紅斑性狼瘡兩者常見因皮膚症狀，時常在皮膚科或轉診至風濕免疫科時發現。多發性硬化症則較多因麻木等神經症狀在神經科確診。

【身心壓力相關】

正如前述提到，壓力也是一種會使得皮膚發癢的可能因素之一，而憂鬱／憂鬱症、焦慮／焦慮症等身心狀況或疾病患者，神經系統也會較敏感、較易引發刺激，在壓力較大時常出現發癢情況，有其他問題引起搔癢時也可能較為明顯，多以慢性呈現。

【藥物相關】

部分的藥物也可能引起皮膚搔癢症狀，例如部分口服避孕藥、止痛藥、結核病藥物、嗎啡類止痛藥等。藥物皆鼓勵先進行診斷後由醫師開藥，如需停藥也與醫師詳細討論。

覺得癢，但卻抓不到？

上述各種搔癢情況，有些看得到皮膚表徵，有些則看不到，這種情況各病因都有可能發生。像是許多民眾就感覺到腹部搔癢，但卻看不到發紅等症狀，想抓癢也抓不到或沒什麼用，起因可能為皮膚疾病，例如慢性蕁麻疹，或是肝膽問題等內科疾病，都可能引起。

常皮膚癢怎麼止癢、治療？醫：冰敷是最有效止癢方式。

不管怎樣，先冰就對了：

止癢方面，王威傑表示，搔癢的可能因素相當多，民眾能做、且能確實達到有效止癢的方式相當有限，最佳的就是冰敷，冰敷可以阻斷神經異常引起發癢的信號，這不論是對哪一種原因引起的皆可達到一定程度的效果。切勿搔抓、用熱水燙、亂用各種民間療法等。

記錄人事時地物：

也建議可以在發癢時觀察並記錄相關人事時地物，有助觀察誘發搔癢的關鍵原因，有助於避開風險，也有利和醫師討論。例如一到公司就會癢、看到某個人會癢也可能是因為壓力。或者天氣一冷就會癢、接觸到毛衣會癢等。

衣服避免快乾，棉質為佳：

衣服建議穿棉質的，避免毛衣、快乾材質。毛衣容易引起搔癢，快乾材質常見原理是「不吸汗」，也就會讓汗直接在皮膚上與衣服摩擦，會較容易引起皮膚搔癢，而快乾材質容易因快乾而沒更換，但棉質濕了可明顯感覺到，更換即可。

避免自行使用成藥：

治療方面建議就醫檢查治療，避免自行以成藥進行治療，自行使用成藥的風險包括了劑量不夠、劑量過高、用錯藥物、忽略疾病等，除了不利於根治，也容易使得情況加劇。

皮膚搔癢各種原因都有可能，要掛哪一科？醫教情境觀察！

從前面可見搔癢的原因非常多，又時常難以辨別，王威傑醫師建議，若感覺搔癢且有其他皮膚表徵，一開始就可先到皮膚科、家醫科檢查。若無皮膚表徵可至皮膚科、家醫科、內科、神經科。懷疑有自體免疫疾病，可至風濕免疫科。若是近來備感壓力可至家醫科、身心科，也告訴醫師有搔癢的情況。

就診時也可以和醫師多聊聊自身狀況，例如最近備感壓力、或有身心疾病，或是常常感覺腳癢、動一動就不癢了等，作為醫師評估參考，也更有利找出相關原因。若醫師發現有其他疾病可能，也會再進行轉診。

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