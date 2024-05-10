桃園航空城附近地區（第一期）特定區區段徵收案安置住宅選屋作業10日進行，有3處基地可選擇，包含A18、A11、G17，名稱與捷運站同名，也位於捷運站旁。首批40戶中，34戶選擇A18、5戶選擇A11、1戶選擇G17。

抽到第1號的官姓民眾能最優先選房，他說，原本住在大園埔心，是2層樓透天，原本務農，現從事五金、機械。他選擇A18基地，他說，因為距離青埔近，3個基地中機能最佳。至於會不會想住在原本的房子？他則說，政府政策就是這樣，自己也沒有選擇。不過挑選的安置住宅很喜歡，會留下來自住，並不會轉賣。

抽到第4號的黃姓民眾，同樣也選擇位於A18的基地，他說，自己很期待換屋，價格也還算負擔得起，希望早日能入住。

根據地政局資料，安置戶有1177戶，將陸續選屋，地政局表示，拆遷戶完成選屋後，預計8、9月簽約，預計明年4月可以辦理驗屋、交屋。