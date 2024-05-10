國防部長邱國正將在520卸任，目前正在與準國防部長顧立雄交接各項國防業務，他今天表示，最近與顧開過幾次會，顧立雄記憶力與思維邏輯非常好，任何複雜事情到他手中，一下就抓到重點，而且顧對近年國防事務相當了解，520接任部長絕對沒有問題。

邱國正也笑稱，520卸任之後，「再看到我，就是路人甲、路人乙了」，回歸家庭之後，他會努力適應家中的居家生活模式，「我在家中地位是最低的」。他說，他已做好調適心態，是他要適應家人生活，而不是家人要配合他。

國防部長邱國正10日與軍友社榮譽理事長李棟樑一起向國軍重要軍事幹部致意。(軍聞社提供)

邱國正下週即將卸任部長職位，自2018年2月出任退輔會主委，隨後又接任國安局長與國防部長等職，他說，這些都是人生的意外，是他沒預料到的；邱國正說，退休後，前3個月先整理住家，較少參加活動，之後，會與家人四處走走。

邱國正是在2017年5月1日，參謀總長屆齡退伍，9個月後，2018年2月間蔡總統邀其出任退輔會主委；邱國正說，他是臨時接到總統的電話要他去府內談談，當時他與太太正在帶孫女，一時之間又找不到臨時保姆，蔡總統就跟邱國正說，就一併把太太及孫女帶來就好了。邱國正說，蔡總統日前宴請國安團隊首長時，也提到這段往事。邱說，小孫女平常愛哭鬧，他很擔心當天府裡也是，結小朋友在府裡睡著了，不吵不鬧，睡醒時還一臉好奇的茫然樣子，很有趣。

時為2015年9月邱國正擔任陸軍司令。（本報資料照片）

邱國正曾談到總長卸任的9個月期間並說，擔任軍職40餘年，大部分的作息在部隊裡，等到回歸家庭生活時，卻發現自己的習慣與家裡大不相同，「連放牙刷和牙杯擺放的位置，都被嫌棄」，還真不習慣；520之後，再度回歸家庭生活，邱國正說，他會努力適應家裡的生活作息規矩與模式，絕不會要家人來適應，他也跟國防部與軍事幹部說，職業軍人早晚都要回歸家庭，切記要尊重家裡既有的生活模式。邱國正說，他不是家裡的家長，他是家裡地位最低的，即便本來是總長退休，現在是做到部長退休，「在家中地位仍是最低的」。