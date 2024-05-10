李姓男子駕車違停在夜市旁，警員盤查過程中卻駕車離去，警方依「拒絕停車接受稽查而逃逸」逕舉，新竹監理所認舉發無誤，對李男裁處2萬元罰鍰並記5點，李男主張有配合稽查並依指示提供包包供其搜索，因警員刁難才駛離，法官認為，李男已接受稽查，同意警員開單，不構成「拒絕停車接受稽查而逃逸」違章，原處分裁罰尚有違誤，應予准許撤銷。

裁罰書指出，李男於2022年9月7日晚間9點14分，在新北市一處小型夜市旁違規停車，因「拒絕停車接受稽查而逃逸」遭警員逕行舉發，新竹區監理所認舉發無誤，依《道路交通管理處罰條例》裁處2萬元、記違規點數5點。

李男主張，當下有配合盤查，並依指示提供物品予其搜索，應不構成「拒檢」。當時因員警不斷刁難，即便他表示趕時間需離開，若有違規請盡快製單，警員仍不予理會，並以妨害公務罪名恫嚇他，因一時情緒失控才駕車離開。

法官當庭勘驗密錄器，李男見警盤查，即報出其身分證號供查，亦依要求提供身上包包供警搜索，並同意警開單舉發，顯無拒絕稽查情事。然警員查悉李男有毒品前科，即要求查看車上物品，更要求李男即時接受驗尿。

密錄器顯示，警員查看物品提出質疑時，李男說明為壯陽藥，警員可以試吃等語，即欲以李男違犯妨害公務之罪加以逮捕，更進一步指示李男下車，欲進行搜查，並取出手銬示意，警員顯然已經逸脫交通稽查範疇，而開啟另一刑事偵查程序。

法官認為，警員既無搜索令狀，李男依法得拒絕搜索，另要求警員儘快開單，有事必須離開未果，並在員警取出手銬後逕自駕車離去，核其情節，僅能認為是「拒絕接受搜索逮捕」行為，而不能認有「拒絕停車接受稽查而逃逸」之違章，新竹區監理所據以裁罰，並非適法。李男訴請撤銷原處分，為有理由，應予准許。