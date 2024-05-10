麗清指出，第一季受到中國新車銷售市場暢旺，致營收較去年同期成長，而由於中國品牌車廠新車銷售價格持續調降，間接影響部分訂單價格，惟受惠整體產能稼動率穩健水位、費用控管得宜，加上台幣、人民幣貶值產生業外匯兌利益等，帶動第一季獲利表現仍與去年同期相當。

麗清表示，受惠LED頭燈滲透率逐步增加，第一季LED頭燈相關產品銷售年增10％，以及相較去年度，美國知名車廠客戶加大訂單備貨力道，帶動第一季頭燈控制器營收比重增加至22％水準，皆係帶動整體營運銷售持續成長。

此外，隨著產品銷售組合結構調整，以及整體供應鏈降價壓力等影響，麗清仍戮力精進成本、費用管控，2024年第一季整體毛利率仍保持12.3％，觀察中國整體車市降價潮仍延續，以刺激終端銷量計畫，除有望隨著主要客戶銷量提升而帶動LED車燈模組訂單拉貨需求，而面對整體供應鏈價格壓力，麗清已陸續與合作供應商協商因應調整，降低麗清的產品成本，以降低此波降價潮帶來的衝擊。

麗清10日也公告4月營收8.13億元，月增58.92％、年增43.91％，為歷年單月第三高水準，前四月營收25.59億元，年增24.41％，亦創歷年同期新高。麗清4月營收表現亮眼，除受惠部分遞延新機種訂單認列外，再加上知名車款TESLA Model 3、Y每月持續熱銷，以及麗清獨家供應頭燈、尾燈控制器的小米汽車SU7預購訂單熱絡等因素，不僅帶動整體訂單出貨暢旺，且根據小米汽車年底交車逾10萬部目標，可望隨著客戶加速交車進度墊高未來出貨量能。

展望2024年第二季，麗清維持審慎樂觀看法。麗清對於今年營運逐季成長深具信心，主要看好旗下一階(Tier 1)車燈廠客戶對於LED車燈模組訂單需求熱絡，加上去年與客戶合作新機種專案陸續於今年啟動上巿交貨，有機會進一步增添LED車燈模組銷售，並創造銷售組合優化，另一方面，觀音廠產線已完成擴增計畫並持續提高產能稼動率，以因應美國知名車廠客戶頭燈控制器訂單需求持續擴大，以期帶動未來營運更上層樓。