桃園市青年事務局為教育部青年發展署之北區青聚點執行機關，為扮演北區地方創生團隊共好、地方共創的平臺角色，今年度由青年局帶隊邀集基隆市、臺北市、新北市、新竹縣，加上桃園市等五縣市之地方創生團隊成員前往澎湖縣。（桃園市青年局提供）

桃園市青年事務局為教育部青年發展署之北區青聚點執行機關，為扮演北區地方創生團隊共好、地方共創的平臺角色，今年度由青年局帶隊邀集基隆市、臺北市、新北市、新竹縣，加上桃園市等五縣市之地方創生團隊成員前往澎湖縣，除拜訪當地地方創生據點，團隊也與澎湖縣政府交流，探索北區青聚點與澎湖青年創生團體相互學習交流的無限可能。

澎湖縣2019年因應中央政策推動地方創生計畫，迄今吸引不少青年返鄉與留鄉，澎湖的地方創生團隊近年也屢創佳績，接連有團隊獲選「國發會青年培力工作站」、「教育部青年發展署 - Changemaker 金獎」等獎項，充分將海島風貌與文化轉換為體驗，實現地方創生。

本次交流活動共帶領基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣共5縣市地方創生團隊成員與澎湖創生團隊交流，體驗澎湖在地的風土特色，過程中，團隊成員亦將文化轉譯為小旅行體驗。其中，「(khù)去海女神龍」進行湖西菜宅文化介紹及體驗，於田野間學習澎湖婦女豐富的山海知識；「離島出走工作室」帶領團隊走入海裡，探索退潮後的石滬與潮間帶，學習與海共生的「里海精神」； 「年年有鰆」帶領團隊探訪清晨五點半的漁市場，透過食漁教育，拉近人與海的距離，讓海洋永續的理念走入大眾心中。

北區青聚點團隊除實地拜訪澎湖地創團隊場域，也舉行「花火．火花」小聚，北區青聚點團隊與澎湖地創團隊透過自我介紹，分享各自在地方上執行創生的甘苦談與印象最深刻的經驗。此次互動也讓過往隔海相望的北區青聚點成員，能與澎湖在地創生青年認識、交流進而促成合作的機會。

青年局局長侯佳齡擔任此次參訪團團長，亦率領北區團隊拜會澎湖縣政府，澎湖縣政府參議蘇啟昌也親自與會，分享澎湖縣青年事務相關業務，並邀請澎湖青年團隊海賊文化城有限公司創辦人劉信志、農嶼海青年創生協會理事劉謦榕分享投入地方產業的心路歷程，讓較少踏入外島的臺灣本島青年更認識澎湖地方發展脈絡。

侯佳齡表示，青年局從2021年開始和教育部青年發展署攜手打造「北區青聚點」，辦理跨領域、跨縣市地方創生交流學習，而澎湖地方創生團隊近年來表現亮眼，期望藉由此次的澎湖交流，匯集各縣市青年的創意與能量，強化彼此的連結網絡，開啟未來合作的新契機！