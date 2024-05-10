立法院9日進行朝野協商時，立法院長韓國瑜提出實施單次發言5分鐘等3項建議，但屢遭民進黨團總召柯建銘打斷，韓國瑜欲制止好幾次都未果，最後也忍不住大呼「我沒有鴨霸，你嚴重誤會我的意思」，也罕見地在朝野協商宣布休息。媒體人黃揚明表示，對柯建銘出手，韓國瑜是有備而來，看來他在主持會議上還是有功力的。

黃揚明今(10日)在政論節目《新聞大白話》中表示，從這次協商來看，韓國瑜忍很久了，以前立法院朝野協商，沒有人規範立委發言時間，大家有意見就盡量發表。可是問題是，前面幾次協商，柯建銘發言時間大概是別人2倍到3倍以上，而且一講就講不完，可能從盤古開天一路講下來，一開口就是講古。

黃揚明認為，只要彼此尊重，並不需要明訂幾分鐘。在野黨說，如果國會協商，都是柯建銘一個人講，誰要去協商？所以大家公平，不失為一種方法。

黃揚明點出，民進黨則馬上抗議說，你要注意，從來沒有人這樣做。韓國瑜也是有備而來，包括回應朝野協商能派多少人，也是你有意見；韓國瑜以子之矛攻子之盾，看來韓國瑜在主持會議上還是有功力的。