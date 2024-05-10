39歲藝人Makiyo（川島茉樹代）2023年離婚後，不到幾個月的時間，狂剷20多公斤，近日骨感、暴瘦剩42公斤驚人模樣，登上微博熱搜，健康狀況令人擔憂。Makiyo接受《中時新聞網》訪問表示，「懷孕暴肥、到現在暴瘦像好萊塢女星般剩骨頭，再去隆乳一定超讚！」

Makiyo暴瘦嚇壞陸網友上熱搜 認不滿身材變化：想去隆乳

Makiyo表示，「原本胸圍32E，懷孕時升級到K奶，體重卻飆破到70公斤，還被醫生警告『太肥了，妳是胖到自己，不是胖到小孩』」。當時胎兒在腹中僅2千多克，Makiyo笑說，「我就佔了68公斤，覺得自己完全不像女孩、媽媽，就是一坨肉很像豬，完全不敢照鏡子」。

Makiyo近日暴瘦剩下42公斤。(陳慧玲拍攝)

後來孩子出生、母奶餵到一半就停了，Makiyo意識產後胸部開始縮水，擔心皮肉鬆弛、胸部很垂變得不性感。原本人生計劃是40歲想去隆乳，Makiyo笑稱「體驗過很窩囊、很廢，不會打扮、每天狂吃的生活，現在瘦到像好萊屋的女星般，剩下骨頭那種也蠻爽的，再去隆乳一定超讚」。

Makiyo計畫40歲要去隆乳。(陳慧玲拍攝)