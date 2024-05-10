詐騙集團手法不斷推陳出新，造成民眾財產損失，新北警統計今年1至4月發生詐欺案件中，以「假投資詐欺」占37.19％最多，「假網拍」占23.65％次之，「解除分期付款詐騙」占18.30％再次之。此外，近期詐欺集團常利用社群軟體刊登詐騙訊息吸引民眾點閱，並結合時事話題讓民眾誤以為真，致使被害人一時不察而慘遭詐騙。

為改變以往傳統的宣導模式，新北警特成立「識詐宣講團」，擇優遴選各單位種子教官，透過村里、機關、學校及宗教團體等集合場所執行「分群分眾」實體宣講。

為強化各單位識詐種子教官宣導效果，新北警於9日舉辦「識詐種子教官教育訓練講習」，邀請刑事局偵七大隊長黃國師、新北市刑大詐欺防制辦公室主任廖國安及警務員張云緯擔任授課教官，傳授相關防詐知能及實務經驗分享。

此外，特地外聘鼎新知識學院甘昆霖老師前來講授口語表達及精準宣導技巧等課程，並將常見新興詐騙手法列入宣導教材，精進防詐宣導成效。

配合中央打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為，新北警截自今年4月底，已查獲不法詐欺集團96件1008人，查扣不法所得5.5億餘元；新北警在主動攔阻潛在被害者，實施後財損總金額下降4.4億元，在聯繫潛在被害者過程中，精準宣導詐騙手法，每名被害人受騙金額減少約94萬元，降幅約46％。