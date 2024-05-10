「凱擘大寬頻」在臉書粉專公告，「非常抱歉，新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用！」。（翻攝「凱擘大寬頻」臉書）

今（10日）上午9時50分許，台北市松山區松河街商業大樓旁邊的戶外機電設備發生火警，警消獲報前往搶救，警消到場發現，現場為新台北數位有線電視機房，大樓外機電設備起火，燒損機電設備及雜物，燃燒面積約3平方公尺，火勢迅速撲滅，但也造成凱擘大寬頻內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用！

事故發生後，「凱擘大寬頻」在臉書粉專公告，「非常抱歉，新台北數位有線電視機房所在的大樓附近空地發生火警，現況影響內湖、南港、信義用戶無法收視與網路使用！」目前客服電話爆量，線路異常工程單位搶修中！！會盡快完成！評估後完修的時間在晚上8點以前，會陸續恢復！

網友紛紛在粉專留言，「請問會有甚麼補償措施嗎」、「但早上10點就斷訊了公告下午3點才發會不會太扯了一點？」、「到底要拖多久」、「整天都無法工作 還得請假... 這損失怎麼賠償....」、「壞了第一時間沒通知，好了是不是該通知一下」、「真的是受夠這家爛網路了，一分錢一分貨。」