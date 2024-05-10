立法委員郭國文5年來持續爭取蜂蜜歉收時將蜂農納入災害補助，今年3月26日與立委林俊憲舉辦蜂蜜歉收座談會，再次要求農業部評估可行性，農業部 9日宣布採納郭國文與林俊憲的意見，提出修正辦法預告。

郭國文表示，2019年發生蜂蜜產量銳減的問題，當時經過協調後，政府推出「資產補助」，像是藉由農具、餵養所需的砂糖進行補助，來協助蜂農度過難關。

郭國文指出，根據蜂農推估，今年台南蜂群至少減產8成，由於周遭有8成的農作物需要蜜蜂作為授粉媒介，因此對荔枝、蜜棗等農作物衝擊也相當大。台南蜂蜜產量、產值與蜂農戶數都是全台最多，可說是蜂群減產的最大受災區。

雖說蜂蜜納入災害補助對象是好消息，但令人惋惜的是，郭國文回憶起當初第一位向他反應蜂農問題的楠西區照興里前里長徐孟裕，已於2020年過世，讓郭國文強調，看見努力這麼久的議題實現，心中雖然感動，但也有些感傷。