許多人想到牛肉麵時，都會想到主打牛肉麵的知名連鎖餐廳三商巧福，甚至將其譽為牛肉麵界的平均標準餐廳。一位網友近日發現，三商巧福的招牌「原汁牛肉麵」目前單點售價為155元，驚呼漲價漲到吃不下去，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛感嘆吃不起，不過也有人認為，這個價格跟其他牛肉麵餐廳相比還是相對實惠。

原PO在PTT發文表示，某天他心血來潮想吃三商巧福的牛肉麵，「突然看到最原始的原汁牛肉麵，居然漲到155元了！實在嚇死了」，讓原以為價格仍在100出頭的原PO相當吃驚，最後覺得吃不下去只好作罷，也忍不住上網詢問，「有沒有相關八卦啊？」

對此，許多人紛紛回應，「哭啊，外食狂漲」、「夭壽，還真的155，太久沒去了」、「上次吃的時候還是89元，物價真的有夠誇張」、「真的漲超兇…感覺每年漲20」、「太貴了吧，自以為多好吃…」、「現在只吃得起牛肉湯麵了」、「…漲得太誇張了這時代」。

不過也有不少人認為，跟其他牛肉麵店比起來，三商巧福的價格還算正常，「牛肉麵正常價，比它貴的多得是」、「我倒是覺得變便宜了，以前120外面小店賣80，現在155外面已經到180了」、「高中吃的時候69…但老實說都合法，營業成本就是這麼高沒錯，現在物價都靠非法壓下來的」。