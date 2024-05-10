加捷生醫指出，在熱銷產品甲魚精-P陸續通過歐盟AA無添加三星驗證及台灣穀研所雙潔淨標章的信心加持與其行銷活動推波下，出貨雖集中於前兩個月，但整體營運與去年相較之下持續向上，而且在孅穩定苦瓜胜肽複方錠拿到世界品質大獎銀獎後，隨即搭配推出優惠專案，有望再帶動5月銷售表現穩定成長。

此外，加捷生醫在密切關注市場動態及消費者保健需求的偏好下，為能更全面照顧現代人多元的營養需求，已陸續進行產品開發策略檢視及調整，將在強調產品品質及安全性的基礎下，擴大產品線提供多樣化產品選擇，後續營收可望逐月增溫。

加捷生醫表示，本周因應母親節到來，加捷生醫電商推出多款最高優惠5折起的感恩保健組合，包含天然在地的甲魚全沛組合以及養護提神的犇牛樟芝菌絲體精粹組合，除了感恩保健組合最高優惠5折起外，成為加捷生醫電商新會員，還能獲得200元折價券，消費還享有點數回饋，活動到5月18日截止。