李多慧日前被爆在拍攝廣告時頻卡C位，導致廠商爆氣，臨時更換同為小龍女的林襄救火。東森《女孩好野》今（10日）宣布主持卡司，包括沈玉琳、張立東、風田、李多慧、林襄及籃籃，眾人屆時將於全台跑透透，介紹各地好吃好玩。

節目中，李多慧、林襄、籃籃3人被問到「沈玉琳、張立東、風田若分別要選出男友、老公、閨蜜」會怎麼選擇時，籃籃把張立東選為閨蜜、沈玉琳則當老公，沒想到沈玉琳聽完立刻興奮表示：「選我就對了，我有5棟房」。沒想到李多慧下秒突說：「我在韓國江南區也有房、我也有車」，相當霸氣。

《女孩好野》由沈玉琳、張立東、風田、李多慧、林襄、籃籃等人主持。（圖／東森超視提供）

《女孩好野》的一大亮點為李多慧首次在台接下實境節目主持棒，平時工作繁忙的她，經常往返台、韓之間。她說，這次擔任主持人之是相當大的突破，「原本會擔心也會緊張，但是我有台灣最好的兩個好朋友，林襄和籃籃，所以我今天不緊張，我很開心！」

李多慧、林襄、籃籃本身就是啦啦隊成員，無時無刻都充滿活力，友好交情也讓她們一起工作時默契爆表，籃籃表示：「其實林襄和多慧勝負欲都還蠻強的，不服輸的個性我覺得很棒，我們3個私底下感情很好，而在玩遊戲的時候也非常認真！網友不是一直敲碗我們三個合體嗎，今天就有啦『千里籃襄慧』出現啦」，沈玉琳也說，很多時候會有一些人去惡意揣測她們3人的感情，「但是她們情同姐妹，就是現代S.H.E.」《女孩好野》7月6日起，每周六晚間8點在東森超視播出。