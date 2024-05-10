大陸日前發生一起水泥封屍案，但沒想到，有名女子遭捲入成為慘受害者。（圖／翻攝自微博）

大陸安徽省阜陽市潁泉區7日有民眾報案，請警方協尋失蹤的家人，不料，隔天便調查出民眾家人已遭殺害，且被「水泥封屍」丟入河中，而涉嫌殺人的47歲董姓男子遭逮後也坦承犯罪，兩人因水果生意產生糾紛，因此才將人殺害，而此凶殺案仍在調查中；然而，在大陸社群網上流傳3段影片，不僅有消防人員在敲挖出水泥內的遺體，還有女子在一旁哭泣，且被警察安撫的畫面，對此，影片中的女子也出面喊冤，自己遭到惡意造謠，影片也是被捏造拼接。

綜合陸媒報導，網上流傳1則「成都某飯店附近消防人員在水泥柱中挖出屍體」的群組聊天資訊，且還釋出3段影片，其第一段影片是消防人員在挖掘被「水泥封屍」的遺體，且案發地點在安徽省阜陽市，然而，這起案件已在8日宣告逮到作案兇嫌。

而另外2段影片則是有名女子在某酒店附近哭泣，一旁有警察在安撫，而影片中所說的方言明顯為四川話；今(10)日中午，在在酒店附近哭泣的女子也受訪喊冤，自己與水泥中挖出屍體的案子無關，且網路上流傳的影片也並非她所拍。

女子解釋這段影片是在前一天於成都市某商場辦公室，在「維護自己的權利」時遭到商場的員工拍下，且當時只有3個人在場，而其他2人則是警察與商場工作人員，根本不是她拍攝的影片，如今卻被惡意剪輯變造拼接。

女子也表示，今天看到被變造拼接的影片後，收到不少親朋好友打來電話，問她是不是「殺人要去坐牢」，且自己的父親在她沒注意時，為此，跑去向商場辦公室的人員下跪道歉；她也沒想到影片竟會被捏造且造謠，造成她心理很大的陰影，而她也已經到警局立案，要將隨意造謠的人揪出來。

有關「水泥封屍」影片，此案發生在7日，安徽省阜陽市潁泉區，有費姓民眾報警表示家人失蹤，尋求協助找人，隔天(8)日公安機關循線調查，並逮捕涉嫌殺人的47歲董姓男子，調查出失蹤的費某某與董男是朋友關係，兩人疑似在經營水果生意時產生糾紛，因此費某被殺害，並且遭「水泥封屍」丟入附近河中，而董男遭逮後坦承犯罪，這起案件也仍在調查中。