新任內閣團隊再度公布新人事，現任國立故宮博物院院長蕭宗煌確定留任，蕭宗煌日前在立院專案報告並備資詢時曾表達自己若獲留任「有意願」，立委稱他為故宮歷來「最不政治」的政務官，蕭宗煌10日接受本報採訪表示，自我的期許是讓故宮做專業的博物館，而自己「不敢說有多偉大的抱負或理想，但希望做一個稱職的故宮院長」。

蕭宗煌歷任台灣多家最重要的美術館與博物館館長，但他表示自己甫接任故宮院長時就坦言既沒政治背景也不是學者出身，「我就是個藝術行政、博物館行政的實踐者」因此上任以來深入了解故宮業務，將所有法規、命令進行總整理，對故宮的定位是「台灣的故宮、亞洲的故宮、世界的故宮」，因此他也期許「把故宮繼續帶著往前走，成為國際上稱讚的博物館就是我最大的信念」。

接下來的任內最大挑戰，蕭宗煌直言是客源要能回流，從疫情時最低的41萬人次到去年回到155萬人次，他坦言「還是有點慢」，迎接明年故宮百周年，他也期許「要有勇氣挑戰350萬人次」。至於新故宮計畫，北院整建方案多陷入「去中」糾葛，他認為自己上任後亟力「廣納多方意見，尊重民意與文資審議」希望透過溝通建立共識，也期待工程進度上能如期在今年底完整行政大樓整修，明年底能啟用第二展覽館。