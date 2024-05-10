美國國防部本週四（9日）宣布，美國陸軍已授予洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司一份價值4.51億美元（約新台幣146億元）的合約，來再造庫存的M270多管火砲火箭發射器（M270 MLRS），包含撤底檢修、舊車翻新以及系統升級等等，準備擴大美軍火箭炮兵和盟友的作戰能量。

美國陸軍第18野戰砲兵團第 2 營的M270多管火箭系統。（DVIDS）

本週四所發布的新聞稿指出，這項合約將用來重新再造庫存的M270多管火箭發射器，以增加其國內編制，並為全球合作夥伴提供升級。

洛克希德馬丁公司精確火力副總裁普萊斯（Jay Price）在新聞稿中表示，這項現代化計畫將為M270系列發射器增加額外的功能，並確保能夠在未來幾十年內維持北約部隊的能力。

重新再造的合約內容，包括對系統進行徹底檢修和升級，其中包括配備全新引擎、改進的裝甲駕駛艙和新型的通用火控系統（CFCS）。

該系統將提供與當前和未來的多管火箭系統（MLRS）彈藥系列（MFOM）的兼容性。此外，洛克希德馬丁的下一代「增程型導引多管火箭系統」（ER GMLRS）和「精確打擊飛彈」(PrSM) 只能由M270A2和海馬斯（M142 HIMARS）發射。