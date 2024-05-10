材料-KY認為，目前訂單能見度相當良好，年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於去年，且有絲束新產擴充貢獻，營運樂觀看待成長動能延續。

材料-KY絲束第一季營收年增196％，惟醋片為因應絲束產能增加而增加自用比率減少外賣，致醋片營收較去年同期減少19％。

材料-KY表示，絲束銷售價格優於去年，第一季毛利率與前季67.3％持平，營業淨利22.28億元，季減4％，年成長246％。在絲束和醋片需求強勁及原物料成本維持低檔之情況下，將持續努力提升生產效益、增加規模經濟，暨穩固產業地位，使核心獲利回歸增長。

因應絲束需求與營運成長，材料-KY預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成35,000噸醋片產能擴增。另東南亞設廠(絲束)計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。