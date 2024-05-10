東科-KY第一季合併營收27.63億元，年增36.9％，第一季財務表現三率三升，毛利率、稅後淨利率及每股盈餘均創公司2012年上市以來同期歷史最佳。

東科-KY第一季營收受日韓系品牌及歐洲客戶出貨暢旺帶動下創歷史同期新高,且延續受惠原物料價格穩定、生產效率優化，第一季營收及獲利雙雙正成長。

東科-KY前四月合併營收38.16億元，年增32.33％。在SoundBar、專業用耳機及其他聲學產品的持續加温下營運淡季不淡，預計第二季起仍穩定成長，今年營運展望正向樂觀。