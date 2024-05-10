法務部調查局10日舉辦113年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式(調查局提供)

法務部調查局10日舉辦113年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式(調查局提供)

法務部調查局10日舉辦113年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式(調查局提供)

法務部調查局10日舉辦113年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，由於本次大麻銷燬總重量再次超過海洛因，且從調查局收案保管的各類毒品重量統計，2022、2023年大麻類毒品入庫總重量均分別超過2021年之2.62倍及2.2倍，凸顯大麻毒品危害程度日益嚴重。因此法務部長蔡清祥致詞時重申我國目前將大麻列為第二級毒品並無改變，且呼籲國人勿輕易嘗試，執法機關亦會加強查緝，以遏阻大麻在國內氾濫。

調查局長王俊力亦宣示政府堅決反毒立場，強調調查局及全國各查緝團隊更將持續強化毒品犯罪查緝，溯源斷根、禁絕毒害，以維護國人健康與社會安定。

今年度全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，總計銷燬各類毒品2445公斤807.24公克，總箱數375箱；為維護毒品運送安全，特協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市及新北市警察局、國道公路警察局警力沿途戒，配合調查局北機站及督察處警衛組人員，全程安全戒護。

另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品之裝卸運送。特別的是，此次負責全程戒護之調查局風險應變小組，使用調查局甫換裝之新購配備---加裝Aimpoint內紅點瞄準鏡的CZ P10C 手槍及 Scorpion EVO 3 A1衝鋒槍，這些新配備將更符合調查官攻堅製毒工廠或詐騙機房等近戰任務需求。

調查局表示，調查局自民國82年起，依據行政院核定之「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物。

今天的獲案毒品證物公開銷燬儀式，是在北市木柵垃圾焚化廠舉行，由法務部長蔡清祥主持，調查局長王俊力、北市環保局長徐世勲、木柵垃圾焚化廠廠長梁金龍等人共同見證並啟動銷燬程序。