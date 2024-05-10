大陸51歲男星高亞麟出道逾30年，拍過無數影視作品，最有名的代表作是情境喜劇《家有兒女》，他飾演好爸爸「夏東海」，慈父形象讓觀眾印象深刻；不料近日他遭女友爆料施暴和出軌，人設一夕之間崩塌，女友今日再爆會有這場鬧劇是為了給兩人孩子上戶口，讓網友們認為是利用輿論達成自己的目的。

高亞麟過去憑藉著《家有兒女》打開知名度，被網友們稱為「國民老爸」，沒想到近日被演員魏嘉爆料兩人是男女朋友關係，高亞麟在女方懷孕期間家暴還出軌。10日魏嘉再貼出兩人的對話紀錄，高亞麟寫下：「已經發生了，也算石頭落了地。如果你冷靜下來了，和我聯繫，別的事情都會過去。該面對的都要面對。」表示小孩可以上北京或是深圳的戶口，只要魏嘉高興就好。

高亞麟表示孩子可以上北京或是深圳的戶口。（圖／微博）

高亞麟解釋會生氣是因為愛魏嘉。（圖／微博）

不過魏嘉無視男方求和，直接表示會讓律師同學和高亞麟的助理對接相關事宜，對話紀錄中高亞麟和魏嘉說：「如果妳願意，我們可以一起帶她見人了」，魏嘉卻直接拒絕，不會繼續和高亞麟在一起，只要對方履行義務就好，高亞麟則反駁：「急眼就是因為我愛妳，如果沒有感情一切都不可能發生。」魏嘉發出對話紀錄後配文：「不是為了孩子上學上個戶口，也不會有這場鬧劇，您也不用再買水軍潑我髒水！負責任了我敬你是條漢子」。

魏嘉表示因為孩子的戶口問題才會出面鬧。（圖／微博）

這句話卻被網友認為魏嘉是利用輿論達成目的，讓網友批評：「自行對簿公堂，私下解決吧」、「整了這麼一齣是為了拿北京戶口？！太搞笑了」、「網友被利用了」、「都不是好人」。

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