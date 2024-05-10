新北市警犬「福星」。（圖 / 新北市警犬隊長馬清基提供）

新北市警犬隊拉布拉多「福星」出身警犬世家，也是全台唯一血跡偵蒐犬，過去曾透過氣味辨識進行地毯式搜尋，成功協助破獲2018年震驚社會的板橋分屍案。新北市警犬隊長馬清基表示，福星今年7歲，已經來到退休的年齡，不過令人驚喜的好消息是，將牠帶回家的主人正是過去七年間與他朝夕相處的領犬員林志倫。

「福星之前破過板橋的分屍案。」新北市警犬隊長馬清基指出，板橋2018年5月發生一起恐怖情殺，朱姓教練為了「處女情節」起爭執，一怒之下竟將黃姓女友殘忍殺害分屍，不過朱男後來畏罪自殺，黃女埋屍地點一時成謎。

為此，新北市警方在板橋國光一處的社區，針對水溝蓋、化糞池進行地毯式搜索，同時出動當時年僅1歲的警犬福星，而牠也不負眾望，透過氣味辨識協尋，並成功在距棄屍現場20公尺處的水溝蓋內，尋獲裝有黃女左大腿屍塊的塑膠袋。

事實上，北市警方也曾於2021年10月請來新北市警犬隊「福星」協助尋找離奇失蹤的57歲楊姓男子，而楊男當時失聯4個月，家屬懷疑他可能遭遇不測。於是，福星再次杠起任務，頂著38°的高溫，在山區上展開長達10多次的搜尋活動，不放過任何蛛絲馬跡。

今天是「福星」7歲生日，也是隊上最後一次幫祂慶祝，許多同仁相當不捨。（圖 / 新北市警犬隊長馬清基提供）

「福星」奶萌模樣。（圖 / 翻攝自臉書粉專「NPA署長室」）

領犬員林志倫透露，今（10）日也是福星年滿7歲的生日，而福星因為7、8月將屆滿退休，因此隊上也為祂隆重慶祝，希望給牠留下開心的回憶，現場氣氛可說是相當熱鬧。對此，林員說，其實很早以前就有領養福星的打算，「因為我知道自己會很捨不得，雖然當時有擔心平常工作時間長，可能沒辦法好好陪伴福星... 但我真的很不捨得，所以還是想要一直繼續照顧祂。」

新北市警犬隊拉布拉多「福星」出身警犬世家，也是全台唯一血跡偵蒐犬。（圖 / 新北市警犬隊長馬清基提供）

最後，林志倫坦言，如果大家因為福星退休後的主人是作為領犬員這一點，而被大家覺得祂很有福氣，則笑稱，「其實反而是我很感激這七年來，一直是福星陪我走到現在。」