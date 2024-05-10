涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏與其小弟張旭昇，被交保後新北地檢署提起抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁。新北地方法院7日開羈押庭，裁定續押五天，並再以書面裁定自本月12日起延押兩月。

郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇，請求法院從重量刑，並沒收16億多元犯罪所得。

今年4月23日，新北地院裁定郭哲敏、張旭昇分別以5000萬元、30萬元交保，限制出境出海、限制住居，禁止對證人實施恐嚇、騷擾、接觸，另郭哲敏還要接受電子腳環監控；檢方不服，提起抗告獲高院撤銷處分、發回新北院更裁。

新北院7日開庭審理，檢方直指以郭哲敏有海外逃亡的能力，且以其財力而言，交保金額再高都是小錢，又審理庭上證人完全不敢直視郭，「每逢關鍵問題，均無視書證、迂迴掩飾，可見郭對其他共犯、證人有實質影響力，有串證事實」。

郭哲敏則稱他是「被迫」留在海外，海外房產都沒了，柬埔寨護照也已被調查局收走，被指摘串供的證人也不熟，「關我什麼事」，還嗆檢察官不要捕風捉影「用猜的」，希望審判長裁定交保，「我每一庭都會到，連遲到都不會」，會配合合議庭。

合議庭評議後，認為郭哲敏與張旭昇有逃亡、串供、湮滅證據之虞，且所犯為本刑五年以上重罪，裁定續行收押禁見至期滿；由於上次郭與張羈押期限原將在上月28日屆滿，但兩人23日獲裁定交保，兩人續押剩餘5天至本月11日期滿。

合議庭近日再以書面裁定，郭哲敏與張旭昇自本月12日起延押兩月。