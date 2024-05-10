受到消費性電子需求仍疲弱影響，聯發科預估第二季營收為持平到衰退9％；並且聯發科手機旗艦SOC將持續搶占市占率，並分別針對各種語言模型，推出天璣9300＋、天璣8300等機種，下半年天磯9400仍可延續。
聯發科4月營收降溫 月減16.74％
IC設計大廠聯發科（2454）今（10）日公布4月合併營收為420.28億元，較上月減少16.74％，仍較去年同期成長48.25％，累計今年前四個月合併營收為1,754.86億元，較去年同期成長41.52％。
IC設計大廠聯發科（2454）今（10）日公布4月合併營收為420.28億元，較上月減少16.74％，仍較去年同期成長48.25％，累計今年前四個月合併營收為1,754.86億元，較去年同期成長41.52％。
受到消費性電子需求仍疲弱影響，聯發科預估第二季營收為持平到衰退9％；並且聯發科手機旗艦SOC將持續搶占市占率，並分別針對各種語言模型，推出天璣9300＋、天璣8300等機種，下半年天磯9400仍可延續。
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