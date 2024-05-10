受到消費性電子需求仍疲弱影響，聯發科預估第二季營收為持平到衰退9％；並且聯發科手機旗艦SOC將持續搶占市占率，並分別針對各種語言模型，推出天璣9300＋、天璣8300等機種，下半年天磯9400仍可延續。

華邦電4月營收69.81億 年增22.82％
海外轉投資給力 台泥4月營收年增27.76％
中租-KY前四月營收335.4億元 年增8％
#聯發科 #合併營收 #較去年同期 #天璣 #月營收
透過【Google新聞追蹤中時新聞網