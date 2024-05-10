受到消費性電子需求仍疲弱影響，聯發科預估第二季營收為持平到衰退9％；並且聯發科手機旗艦SOC將持續搶占市占率，並分別針對各種語言模型，推出天璣9300＋、天璣8300等機種，下半年天磯9400仍可延續。