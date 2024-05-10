永捷表示，4月營收年增45％，前四月營收2.07億元，年增0.8％。

以在手訂單來看，不僅終端應用於運動產業客戶的需求逐步增長，歐洲客戶對PU環保型水性樹脂產品需求增加，第二季可望開始大量出貨，加上PU新產品應用於鞋用膠端也切入鞋用膠國際大廠，可撓式HC材料取得三款新機種認證，營運蓄勢加速推進。

永捷近年擴大新興市場與高科技產業市場的接單動能，受惠各運動品牌大廠、半導體產業、建築業等紛紛開始重視與淨零碳排及環境永續相關的議題，轉向選購環保與再生等相關原料產品，加上品牌廠商拉高可折疊式手機於市場之滲透率，帶動PU環保型水性樹脂產品訂單需求增加。

永捷指出，除深化傳統PU市場，擴大環保無毒PU樹脂材料，推展可撓式HC材料在折疊式面板應用技術相關裝置之市場份額，並持續研發防彈纖維產品、環保型水性及無溶劑樹脂等新產品，而原聚酯產品更與國內大廠完成開發並導入量產，新產品陸續驗證中。