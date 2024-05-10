瑞基表示，PCR檢測市場持續透過新商業模式，拓展新市場。畜禽市場推出主要疾病檢測、疫苗監測與環境檢測解決方案，於東南亞客戶群續獲肯定，訂單穩定成長；5月畜禽插旗智利與埃及，紐西蘭、非洲新市場積極開發中。

水產方面，蝦類新興疾病玻璃蝦之檢測試劑於4月開始出貨，受中國、越南、印尼、菲律賓等養蝦大國關注，將與蝦種苗之常規檢測品項結合，提供蝦類種苗管理之解決方案；4月份水產亦插旗秘魯新市場。

伴侶動物方面，診間伴侶動物PCR檢測風氣逐漸成形，PCR結合血液檢查，為獸醫提供精準醫療策略；台灣、墨西哥、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴西等地之市占率逐步攀升，伴侶動物試劑銷售顯著成長；本月亦新增智利代理商。

鑑識科市場，與美國Sam Houston State University之合作案已進入合約審查階段，後續確認驗證內容後，將前往美國進行產品驗證與準備文獻發表。

展望2024年，瑞基將以PCR市場與NGS市場為兩大發展主軸，擴充PCR產品組合，積極開發新應用市場，同時全力發展NGS新平台，雙軌並進，可望為今年營收帶來正面效益。