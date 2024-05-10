官司延宕4多年的台開公司精密一期結餘款返還案，終告確定，最高法院判決台中市政府勝訟，台開公司須給付台中市政府結餘款加計利息共約21億餘元，全案並就此確定，不得上訴。

台中市政府今天並發布新聞指出，最高法院是日前（5月8日）將台開公司精密一期結餘款返還訴訟案判決駁回，致此案終告定讞，台開公司須給付台中市政府結餘款加計利息約21億餘元。

市府經濟發展局說明，市府將依據確定的終局判決，持續強制執行台開公司資產，並向國稅局等相關單位持續查核財產清冊進行扣押拍賣，另針對台開公司已辦理信託等形式財產部分，將再與律師研議後續執行方式。

經發局表示，依據二審判決結果，台開公司須返還市府17億1237萬4807元，且須給付市府自民國108年8月31日起至判決確定日止，按週年利率5%計算的利息，利息金額約4億餘元，本息金額合計逾21億元，市府所提訴求勝訴。

台中市政府於民國87年與台灣土地開發股份有限公司簽約，委託辦理精密機械科技創新園區一期開發案，開發期間台開公司違反雙方契約約定擅自轉出結餘款17億1237萬4807元，市府為捍衛權益，於108年12月向台中地方法院提起民事訴訟，歷經近4年多的審理，最高法院最終判決中市府勝訴定讞，同時市府將積極依法追回款項。