冠軍電競選手出身的人氣網紅Toyz（劉偉健）因2022年販賣大麻煙彈被判刑4年2個月定讞，傳出他將在5月底入獄，日前他也有開直播分享現況，透露已經交接很多事宜。而Toyz宿敵、前老闆香港富四代鍾培生，最近無預警在臉書曬出10年前和Toyz合照，脫口2句話疑偷臭Toyz，被網友驚呼「太狠了」。

Toyz即將入獄服刑的消息近日在網上引起熱烈討論，過去在《拳上》擊敗他的前老闆鍾培生，今（10）日突然在臉書發文，曬出一張和Toyz的舊照，有感而發吐出2句話，「不知不覺這一張照片已經10年前，不知道現在大家現在過得怎麼樣」。

一眾網友看到鍾培生的舉動都覺得他太狠了，那2句話根本在偷臭即將入獄的Toyz，紛紛表示，「懷疑哥在臭，不過我沒有證據」、「10年過得真快，2年4個月不算什麼」、「左二要去關啦」、「其他我是不知道，但是其中一個要去關了，這我知道…」、「一個要被抓去關了」。

Toyz日前在直播分享近況。（圖／摘自浪LIVE Toyz直播間）

其實鍾培生和Toyz的恩怨要追溯到2014年，富四代鍾培生當年重金邀請拿下英雄聯盟世界冠軍的Toyz，加盟旗下的Hong Kong Esports，還簽下10年長約；但沒多久傳出雙方鬧翻，Toyz單方面宣布結束合約，還暗指被逼打假賽。後來兩人經常隔空互嗆，還在《拳上2023終於之戰》對決，最後由鍾培生獲勝。

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