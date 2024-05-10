警方於葉女住處搜出一塊完整的「雙獅地球牌」海洛因磚。（新北刑大提供）

43歲葉姓女子活躍於北北基桃，在毒品圈被稱為「北區美魔女大藥頭」，不僅開豪車、住豪宅，靠著販毒累積上億身家。新北市刑大接獲線報，經長期蒐證，9日於桃園市平鎮區拘提葉女到案，查扣2.2公斤海洛因、安非他命及贓款160萬元，警詢後依毒品罪移送桃園地檢署，檢察官向法院聲請羈押獲准。

警方調查，葉姓女藥頭活躍於北部地區，掌握大宗毒品來源，平時駕駛賓士跑車送毒，販賣毒品給不特定人士，從中牟取不法利益，長相甜美，號稱北區最美大藥頭，而葉女販售的毒品品質極高，讓她的生意幾乎不曾斷過。

警方組成專案小組偵查蒐報，報請桃園地檢署指揮，並向地院聲請搜索票獲准，因葉女作風謹慎、警覺性極高，行蹤難以掌握，經專案人員長期跟監、埋伏，9日在桃園市平鎮區拘提葉女到案。

警方搜索葉女賓士車及住家，查扣一級毒品海洛因、二級毒品安非他命2.2公斤，誇張的是，居然搜出一塊完整的「雙獅地球牌」海洛因磚，另查扣贓款現金160餘萬元及毒品研磨機、分裝器、封膜器等器具。

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