今10日晚間18時33分許，台北市北投區大坑橋入口大度路發生一起嚴重車禍。（翻攝畫面）

今10日晚間18時33分許，台北市北投區大坑橋入口大度路發生一起嚴重車禍，現場為3車擦撞事故，一輛貨運車與2輛自小客發生擦撞，事故總共造成3人受傷、意識清醒、無人受困，救護人員分別將傷者送醫，詳細事故原因還有待警方調查釐清。

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警方表示，初步了解，1輛自小貨車下洲美快速道路時不明原因跨越分隔島衝向對向車道，兩輛自小客閃避不及撞上，轄區派出所及交通分隊目前還在調查處理，3名傷者意識清醒、已由救護人員送醫。詳細事故原因還有待警方調查釐清。