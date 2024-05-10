今10日晚間18時33分許，台北市北投區大坑橋入口大度路發生一起嚴重車禍，現場為3車擦撞事故，一輛貨運車與2輛自小客發生擦撞，事故總共造成3人受傷、意識清醒、無人受困，救護人員分別將傷者送醫，詳細事故原因還有待警方調查釐清。
警方表示，初步了解，1輛自小貨車下洲美快速道路時不明原因跨越分隔島衝向對向車道，兩輛自小客閃避不及撞上，轄區派出所及交通分隊目前還在調查處理，3名傷者意識清醒、已由救護人員送醫。詳細事故原因還有待警方調查釐清。
今10日晚間18時33分許，台北市北投區大坑橋入口大度路發生一起嚴重車禍，現場為3車擦撞事故，一輛貨運車與2輛自小客發生擦撞，事故總共造成3人受傷、意識清醒、無人受困，救護人員分別將傷者送醫，詳細事故原因還有待警方調查釐清。
警方表示，初步了解，1輛自小貨車下洲美快速道路時不明原因跨越分隔島衝向對向車道，兩輛自小客閃避不及撞上，轄區派出所及交通分隊目前還在調查處理，3名傷者意識清醒、已由救護人員送醫。詳細事故原因還有待警方調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。